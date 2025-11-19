Neuer Produktionsstandort in Moosburg: Wienerroither feiert Eröffnung

Das traditionsreiche Familienunternehmen Bäckerei Wienerroither ist von Pörtschach am Wörthersee nach Moosburg übersiedelt. Am Mittwoch wurde nach einem Jahr Bauzeit der neue Produktionsstandort mit angeschlossenem Café eröffnet.

Bei der feierlichen Eröffnung waren Landeshauptmann Peter Kaiser, Bürgermeister Herbert Gaggl, WKK-Präsident Jürgen Mandl, Marc Germeshausen, Leiter von Europe Direct in Kärnten, und Nils Jansen, Geschäftsführer Weissenseer Projektentwicklung anwesend. Die Gäste wurden von Hausherr Martin Wienerroither und seiner Familie durch die Produktionsstätte geführt.

Nachhaltigkeit stand im Fokus

Der Landeshauptmann zeigte sich bei der Besichtigung des neuen Produktionsstandortes beeindruckt. „Das Unternehmen, das in dritter Generation geführt wird, setzt in Zeiten, in denen oftmals Pessimismus vorherrscht, ein deutliches Zeichen und zeigt, was möglich ist, wenn eine Familie zusammenhält und gemeinsam mit kompetenten Partnern seine Visionen realisiert“, sagte Kaiser und erinnerte, dass die Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle bei dem Bauprojekt eingenommen hat. „Es ging nicht nur um Energieeinsparung oder die Optimierung der Produktionsabläufe, sondern auch darum, den Mitarbeitern optimale Rahmenbedingungen zu bieten“, führte Kaiser aus.

©LPD Kärntne Just Landeshauptmann Peter Kaiser, Karin und Martin Wienerroither freuen sich über die Eröffnung.

„Ein Gewinn für die Gemeinde“

Für Bürgermeister Gaggl ist die Ansiedelung der Bäckerei Wienerroither ein Freudentag. „Unternehmen brauchen nicht nur Geldförderungen, sondern auch Leute, die sie bei der Realisierung ihrer Projekte unterstützen. Die Eröffnung dieser Betriebsstätte ist in mehrfacher Hinsicht ein Gewinn für die Gemeinde“, sagte Gaggl. WKK-Präsident Jürgen Mandl verwies auf die Bedeutung der Familienbetriebe für den Wirtschaftsstandort Kärnten. „In diesen Betrieben wird nicht nur über Generationen aufgebautes Wissen weitergegeben, sondern es werden auch Innovationen umgesetzt. Beides spiegelt sich in der hohen Qualität der Produkte wider“, erinnerte Mandl.

Gründe für den Neubau

Martin Wienerroither erörterte, warum es notwendig war, eine neue Produktionsstätte zu errichten. „Uns war es wichtig, eine zukunftsweisende Bäckerei zu errichten. Da eine weitere Erweiterung in Pörtschach nicht möglich war, haben wir uns für einen Neubau entschieden, bei dem die gesamte Produktion auf einer Ebene ist“, schilderte Wienerroither.

Das Unternehmen hat aktuell 210 Mitarbeiter

Die Bäckerei Wienerroither wurde 1937 gegründet und wird mittlerweile in dritter Generation geführt. Ehe im Oktober 2024 der Spatenstich für die neue „Backstube“ in Moosburg erfolgte, wurden fast neunzig Jahre in Pörtschach am Wörthersee Backwaren und Süßspeisen produziert. In den Neubau wurden insgesamt 17,5 Millionen Euro investiert, rund 1,3 Millionen Euro an EU-Fördermitteln sind in Planungs- und Baukosten, aber auch in Maschinen, Geräte, Einrichtung und IT geflossen. In den 14 Standorten des Unternehmens sind aktuell 210 Personen beschäftigt. Im letzten Jahr wurden in der Wienerroither Backstube 270.000 Handsemmeln geklopft, 94.000 Dinkelwurzeln gedreht, 140.000 Zuckerreinkerl gefüllt und 47.000 Krampussen die Hörner „gestutzt“.

©LPD Kärnten/Just Das Unternehmen wird in dritter Generation geführt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.11.2025 um 13:46 Uhr aktualisiert