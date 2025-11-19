Falsches Kredit-Versprechen: Klagenfurter verliert gesamtes Erspartes

Ein 59-jähriger Klagenfurter ist über Jahre hinweg Betrügern aufgesessen. In der Hoffnung auf einen Kredit überwies er immer wieder Geld. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Per Telefon, E-Mail und sogar über einen Messengerdienst haben die Gauner Geld von dem Klagenfurter gefordert. „Er kam den Überweisungen so lange nach, bis er in finanzielle Schwierigkeiten geriet“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Villacherstraße. In Summe hat der 59-Jährige mehrere tausend Euro an unterschiedliche ausländische Konten transferiert. Gelockt hatten ihn die Betrüger mit einem Kreditvertrag. Diesen hat er jedoch nie erhalten.