Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Symbolfoto
Foto auf 5min.at zeigt eine Nahaufnahme von dem Aufkleber "133" eines Polizeiautos.
Wieder wurde ein Betrug bei der Polizei angezeigt - diesmal in Klagenfurt.
Klagenfurt
19/11/2025
Betrug

Falsches Kredit-Versprechen: Klagenfurter verliert gesamtes Erspartes

Ein 59-jähriger Klagenfurter ist über Jahre hinweg Betrügern aufgesessen. In der Hoffnung auf einen Kredit überwies er immer wieder Geld. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(75 Wörter)

Per Telefon, E-Mail und sogar über einen Messengerdienst haben die Gauner Geld von dem Klagenfurter gefordert. „Er kam den Überweisungen so lange nach, bis er in finanzielle Schwierigkeiten geriet“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Villacherstraße. In Summe hat der 59-Jährige mehrere tausend Euro an unterschiedliche ausländische Konten transferiert. Gelockt hatten ihn die Betrüger mit einem Kreditvertrag. Diesen hat er jedoch nie erhalten.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: