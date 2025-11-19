Unterführung in Saag: Zweiter Unfall binnen weniger Wochen

Erneut ist es im Bereich der Unterführung zwischen Velden und Saag im Bezirk Klagenfurt-Land zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwei Personen wurden verletzt.

Die Freiwilligen Feuerwehren Pörtschach am Wörthersee, Töschling und Techelsberg wurden am Mittwochnachmittag zu einem Verkehrsunfall auf der B83 Kärntner Straße alarmiert. „Im Bereich der Unterführung Bad Saag ist ein Auto aus bislang unbekannter Ursache seitlich zum Liegen gekommen“, bestätigt Florian Scherwitzl, Öffentlichkeitsbeauftragter des Bezirksfeuerwehrkommandos Klagenfurt-Land gegenüber 5 Minuten. Ersten Informationen zufolge wurden dabei zwei Personen verletzt.

Schon das zweite Mal in wenigen Wochen

Es ist bereits der zweite Verkehrsunfall innerhalb weniger Wochen. Wie berichtet, kam in der Halloweennacht eine junge Frau ums Leben, weil sie frontal gegen das westliche Portal der Unterführung prallte. Drei weitere wurden verletzt. Mehr dazu unter: Tragödie auf der B83: Jugendliche stirbt bei Verkehrsunfall.

