Nach WM-Gold auf Bali: Klagenfurt feiert seinen Billard-Star

Albin Ouschan ist zweifacher Weltmeister und Europameister. Im Oktober gewann er auf Bali als erster Österreicher Gold bei der 8-Ball-WM. Bürgermeister Scheider und Stadträtin Mochar gratulierten ihm zu diesem Erfolg.

Bürgermeister Christian Scheider (FSP) gratulierte dem neuen 8-Ball-Weltmeister am Mittwoch mit der „Dank & Anerkennung“-Urkunde: „Sportler wie Albin Ouschan sind für viele junge Menschen Idole. Vorbilder, die junge Sportlerinnen und Sportler ein Ansporn sind und zeigen, dass es möglich ist, es bis ganz nach oben zu schaffen […]“. Stadträtin Constance Mochar (SPÖ) ergänzte: „Ein auf das Ziel ausgerichteter Fokus, Ehrgeiz, Konsequenz und auch viele Entbehrungen. Umso schöner, dass all dieser Einsatz mit so großartigen Erfolgen belohnt wird.“

Anerkennung für Billard-Champion

Ouschan selbst bedankte sich für die Auszeichnung „meiner Heimatstadt, die immer die wichtigste und schönste Stadt der Welt für mich sein wird. Ich habe viele schöne Plätze gesehen, aber in Klagenfurt, einer schönen Stadt zwischen See und Bergen leben zu dürfen ist ein Privileg. Danke für diese Wertschätzung“.