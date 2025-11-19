Auffahrunfall in Klagenfurt: Frau musste aus Auto geborgen werden

In Klagenfurt hat es am Mittwochmittag auf der Völkermarkter Straße ordentlich gekracht. Drei Autos waren in den Unfall verwickelt. Eine 61-Jährige musste von der Berufsfeuerwehr aus ihrem stark deformierten Wagen gerettet werden.

Gegen 12.20 Uhr fuhr eine 62-jährige Frau aus dem Bezirk Klagenfurt stadtauswärts, als sie im Bereich der Kreuzung mit der Niederdorfer Straße auf ein verkehrsbedingt stehendes Auto auffuhr. Die Polizei schildert: „Im Bereich der Kreuzung mit der Niederdorfer Straße fuhr die 62-jährige mit ihrem PKW auf das verkehrsbedingt stehende Fahrzeug einer 61-jährigen Frau aus Klagenfurt auf.“ Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto der 61-Jährigen nach vorne gegen den Wagen eines 55-jährigen Mannes aus dem Bezirk Klagenfurt geschleudert und anschließend noch gegen eine Verkehrsampel gedrückt. Das Fahrzeug der Frau war so stark verformt, dass sie nicht mehr selbst aussteigen konnte.

Feuerwehr rettet Lenkerin

Die Freiwilligen Feuerwehren Gurnitz, Ebenthal und Mieger mussten die schwer beschädigte Karosserie öffnen, um die 61-Jährige zu befreien. Sie wurde unbestimmt verletzt und vom Rettungsdienst ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Die Landespolizeidirektion Kärnten berichtet weiter: „Durch diesen Anprall war das Fahrzeug so verformt, dass die 61-jährige Frau durch die Berufsfeuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden musste.“ An allen drei beteiligten Autos entstand erheblicher Sachschaden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.11.2025 um 20:12 Uhr aktualisiert