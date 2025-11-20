Klagenfurter Busschule: Kinder lernen spielerisch sicheres Busfahren

„Sicher und clever mit dem Bus unterwegs“ – so lautet das Motto der neuen „Busschule“ der KMG Klagenfurt Mobil GmbH. Diese richtet sich an Volksschüler und Schüler der ersten Klasse Unterstufe in Klagenfurt.

Diese Woche hieß es erstmals „Einsteigen, bitte“! Abgeholt vom KMG-Bus vor der Schule, ging es diese Woche für die Schüler der Volksschule Kreuzbergl zu einer spielerischen und praxisnahen Unterrichtseinheit in die KMG-Remise am Klagenfurter Südbahngürtel. Am Lehrplan: die wichtigsten Regeln für ein sicheres und respektvolles Verhalten im Bus – erklärt von der Sicherheitsfigur „Hanna Haltefest“.

Interaktiver Vortrag an Übungshaltestelle

Begleitet durch die Mitarbeiter der KMG, lernen die Mädchen und Buben in dieser Spezial-Unterrichtsstunde beispielsweise das richtige Einsteigen – ohne Drängeln – in den Bus. Aber auch sicheres Verhalten bei plötzlichen Bremsungen oder auch Gefahren durch vorbeifahrende Radfahrer und bekommen den toten Winkel erklärt. Am Ende geht es stolz und mit der „Bus-Champion“-Urkunde zurück in die Klasse.

Sicherheit und Selbstständigkeit im Fokus

Schon bei den Kleinsten das Bewusstsein für den öffentlichen Nahverkehr stärken, mit diesem Ziel vor Augen begann die Projektplanung der KMG Klagenfurt Mobil GmbH. Nun soll den Kindern die Angst vor dem Busfahren genommen und zugleich Sicherheit im Umgang mit Öffis gegeben werden. Interessierte Schulkassen können sich über ein Online-Formular auf der KMG-Website anmelden und ihren Wunschtermin für die „Busschule“ (Dauer: zirka 2 Std.) auswählen.

Begleitendes Unterrichtsmaterial – Buch „Die Busdetektive“

Begleitend zur KMG-Busschule wurde im Zuge einer Kooperation zwischen der KMG Klagenfurt Mobil GmbH und dem Verein „Unternehmer für Bildung“ das Buchprojekt „Die Busdetektive“ umgesetzt. Die Geschichte folgt einer Gruppe von Schulkindern, die durch das tägliche Busfahren immer selbstständiger werden und dabei spielerisch wichtige Regeln kennenlernen – vom richtigen Ein- und Aussteigen über Rücksichtnahme bis hin zu Sicherheit im Straßenverkehr. Am Ende des Buches finden sich Arbeitsaufgaben und Fragen, die das Gelesene spielerisch vertiefen und sich für den Unterricht eignen. Das Buch wird den Klagenfurter Volksschulen kostenlos zur Verfügung gestellt – über 1.000 bestellte Bücher werden in den nächsten Tagen bereits ausgeliefert.

Stimmen zur „Busschule“

„Es freut uns, dass wir mit der Busschule einen Weg gefunden haben, wie wir junge Klagenfurter auf ihrem Weg zu selbstständiger Mobilität unterstützen können. Ein sicherer und angstfreier Umgang mit Öffis ist die Grundvoraussetzung für die nachhaltige Nutzung unseres Busangebots“, betonen die KMG- Geschäftsführer Hansjörg Schusser und Wolfgang Hafner.