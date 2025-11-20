34. Klagenfurter Krampuslauf erwartet rund 50.000 Besucher

Am kommenden Samstag startet der alljährliche Klagenfurter Krampusumzug in die 34. Runde. Um 19 Uhr sind knapp 40 Gruppen mit über 800 Krampussen in der Innenstadt unterwegs und präsentieren ihre schaurigen Masken und Gewänder.

Die Route des Krampusumzugs nimmt ihren Anfang bei der Kärntner Landesregierung und setzt sich über die Bahnhofstraße bis zum Alten Platz fort. Die Veranstaltung wird heuer bereits zum 34. Mal durchgeführt. Insgesamt sorgen über 800 Krampusse für schaurig-schöne Momente bei den Zuschauern. An die 50.000 Gäste aus dem In- und Ausland werden erwartet.

Traditionspflege ist von großer Bedeutung

Auch Bürgermeister Christian Scheider wird dem Spektakel wieder beiwohnen: „Der Klagenfurter Krampuslauf stellt ein wichtiges Brauchtum dar und ist bis weit über unsere Landesgrenzen hinaus bekannt. Ich freue mich, viele von Ihnen beim Umzug zu sehen.“ Die Traditionspflege ist von immenser Bedeutung und soll auch der Jugend vermittelt werden. Außerdem profitiert die Landeshauptstadt sowohl vom wirtschaftlichen als auch vom touristischen Faktor.

Straßensperren im Zentrum

Die Laufstrecke beträgt 1,5 Kilometer und wird auf beiden Seiten mit Absperrgittern versehen. Aus diesem Grund kommt es zu Straßensperren im Bereich des Zentrums. Sobald der Umzug vorbei ist, werden diese wieder aufgehoben. Um maximale Sicherheit zu gewährleisten, ist Sicherheitspersonal in Form von Security, Polizei und Feuerwehr mit ca. 100 Personen vor Ort. Organisator sind der Kärntner Brauchtumsverband und Josef Pickl-Hafner.