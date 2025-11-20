1,2 Millionen Euro: Stadt Klagenfurt spart jetzt beim Personal

Der Entwurf des Stellenplanes für das Jahr 2026 wird dem Gemeinderat am 21. November 2025 im Rahmen einer Sondersitzung zum Beschluss vorgelegt. Bereits vorab informierten Bürgermeister Christian Scheider (FSP) und der zuständige Abteilungsleiter Johannes Kaschitz über die geplanten Einsparungen. Gegenüber dem Vorjahr fallen 22 Planstellen weg. Möglich wird das durch nicht erfolgte Nachbesetzungen bei Pensionierungen und einer Umverteilung von Aufgaben. Weiters wurden durch ein neues Überstunden-Monitoring bisher rund 30 Prozent weniger Überstunden ausbezahlt worden, als im Vorjahr

Stadt spart sich 1,2 Millionen Euro

Konkret reduziert sich der Stellenplan von 1.771 auf 1.749 Stellen. Davon betroffen sind vor allem die Abteilungen Stadtplanung, Gesundheit, Jugend und Familie, Baurecht und Gewerberecht, Klima- und Umweltschutz, Entsorgung sowie Straßenbau und Verkehr. „[…] Der Stellenplan wurde unter Einbindung der Abteilungen erstellt und ist Teil des Budgets. Das Budget kann nicht ohne Stellenplan beschlossen werden und umgekehrt“, erklärt Kaschitz. Durch den verfügten Aufnahmestopp konnten rund 1,2 Millionen Euro an Einsparungen erzielt werden.

Bürgermeister kritisiert Doppelmoral

„[…] Nicht nachzuvollziehen sind dahingehend die Widersprüche von politischer Seite, wenn Referenten einerseits auf weitere Einsparungen pochen und andererseits aber zusätzliche Planstellen in ihren Zuständigkeitsbereichen einfordern“, betont Bürgermeister Christian Scheider (FSP) als zuständiger Personalreferent. Weitere Einsparungen im Stellenplan wären nur durch das Nichtverlängern von befristeten Verträgen eingearbeiteter Mitarbeiter möglich und eine politische Entscheidung.