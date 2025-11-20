BKS Bank: Gewinn fällt um mehr als 18 Prozent

Das Ergebnis nach Steuern der BKS Bank - mit Sitz in Klagenfurt - lag in den ersten neun Monaten bei 111,8 Millionen Euro bzw. 3,2 Euro je Aktie. Damit fiel es um 18,3 Prozent niedriger aus als im Vorjahr.

Der Ergebnisrückgang war von der BKS Bank bereits Ende Oktober angekündigt worden. Begründet wurde er mit dem gesunkenen Leitzinsniveau und der verhaltenen Konjunkturentwicklung. Das niedrigere Zinsniveau schlug sich in einem Rückgang des Zinsergebnisses um 3,5 Prozent auf 175,2 Millionen Euro nieder. Die Risiko-Vorsorgen stiegen von 22,6 auf 32,5 Millionen Euro, die BKS begründete dies mit dem schwachen konjunkturellen Umfeld. Der Provisionsüberschuss stieg dagegen dank höherer Nachfrage nach Wertpapieren um 6,1 Prozent auf 54,5 Millionen Euro. Das operative Geschäft läuft laut Angaben der Bank stabil. Das Neukreditvolumen sei bis Ende September um knapp 15 Prozent gestiegen, trotz verhaltener Investitionstätigkeit. [APA / Red. 20.11.2025]