Schnee im Anmarsch: Klagenfurter Winterdienst steht in den Startlöchern

Die Abteilung Straßenbau und Verkehr ist bereit für den angekündigten Wintereinbruch in Klagenfurt. Tonnenweise Streusalz und Rollsplitt sind im Lager. Den Fahrzeugen wurde am Donnerstag der Streuaufbau aufgesetzt.

„Der Wintereinbruch in Klagenfurt ist da, die Abteilung Straßenbau und Verkehr ist gerüstet. Heute wurden die letzten Umbauarbeiten an den Geräten abgeschlossen, sodass wir bestens für den Winterbetrieb gewappnet sind“, versichert die Klagenfurter Stadträtin Sandra Wassermann (FPÖ) am Donnerstag. 56 Pflüge sind auf insgesamt 574 Kilometern Straßen und 127 Kilometern Radwegen im Einsatz. Diese werden in 47 festgelegten Gebieten eingeteilt, welche nach Prioritäten gestaffelt sind.

Winterdienst in Klagenfurt ist startklar

Für die Arbeiten stehen 187 Personen zur Verfügung. 154 gehören zum städtischen Personal. Ergänzt wird das Team durch 33 externe Helfer, darunter Landwirte mit Schneepflügen. „Ein herzliches Dankeschön an alle Mitarbeitenden, die bereits in Bereitschaft sind“, so die Straßenbaureferentin, welche außerdem betont, dass nicht alle Straßen in Klagenfurt in die Zuständigkeit der Stadt fallen. Gewisse Straßenzüge fallen unter die Zuständigkeit der Landesstraßenverwaltung.