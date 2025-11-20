KAC hofft auf Heimerfolg gegen Vienna Capitals

Der EC-KAC empfängt am Freitagabend die Vienna Capitals in der Heidi Horten-Arena. Es ist das erste von zwei Heimspielen am bevorstehenden Wochenende. Spielbeginn ist um 19.15 Uhr.

Die formstarken Rotjacken haben auf eigenem Eis seit drei Jahren und acht Monaten nicht mehr gegen Wien verloren. Diese stolze Serie wollen sie am Freitagabend ausbauen.

„Wien ist ein hartes Team, einige körperlich starke, große Spieler sind in ihren Reihen“, weiß KAC-Stürmer Finn van Ee und betont: „Gegen eine solche Mannschaft müssen wir schlau bleiben, dürfen keine unnötigen Fouls machen und uns vor allem nicht provozieren lassen. Selbst hart agieren, unser eigenes Spiel durchziehen, dann sollte es am Freitag gut gehen.“

Vier Verletzte bremsen die Rotjacken aus

Den Rotjacken fehlt dabei weiterhin das Quartett an Langzeitverletzten: Nick Petersen arbeitet aktuell nur abseits des Eises an seiner Rückkehr. Luka Gomboc nimmt bereits wieder an den Einheiten der Mannschaft teil, David Maier wagte am Donnerstag wieder erste zarte Versuche am Eis. Jordan Murray unterzog sich in der laufenden Woche einer aufgrund seiner schweren Unterkörperverletzung nötig gewordenen Operation und wird für mehrere Monate ausfallen.

Kleiner Lichtblick

Neuzugang Josh Teves wird am Wochenende in Klagenfurt erwartet und in der kommenden Woche in den Trainingsbetrieb beim Rekordmeister einsteigen. Mittelstürmer Daniel Obersteiner fehlte zu Wochenbeginn zwar ebenfalls aufgrund einer leichten Erkrankung, ist mittlerweile aber bereits wieder genesen und steht für das Duell mit den Vienna Capitals zur Verfügung.