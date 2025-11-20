Debatte um Kürzung der Klubförderung geht weiter

Im Voranschlag für das Budget 2026 hatte Finanzreferentin Constance Mochar (SPÖ) vorgesehen, die Klubförderungen deutlich zu reduzieren – und zwar auf 229.680 Euro für alle Rathausparteien. Mehr dazu unter: 550.000 Euro für Parteien? SPÖ Klagenfurt verlangt deutliche Kürzung. Dies wurde sowohl von der FSP, der ÖVP als auch der FPÖ abgelehnt. Stattdessen wurde ein Gegenvorschlag präsentiert – welcher rund 490.000 Euro für alle Parteien vorsehe; und zwar konstant über die nächsten fünf Jahre.

SPÖ fordert Halbierung der Klubförderungen

SPÖ-Klagenfurt-Klubobmann und Vizebürgermeister Ronald Rabitsch kritisiert: „Ständig Einsparungen zu fordern, aber dann zurückzuschrecken, wenn es einen selbst betrifft, zeugt nicht unbedingt von Größe oder politischer Weitsicht.“ Die SPÖ Klagenfurt will sich mit der Ablehnung der Reduzierung nicht zufriedengeben und fordert zumindest eine Halbierung der Klubförderungen: von den gemeldeten 550.000 Euro auf 275.000 Euro für alle Parteien im Rathaus. Einen entsprechenden Dringlichkeitsantrag wird die Partei am Freitag im Gemeinderat einbringen. „Wir appellieren an das Gewissen der anderen Parteien: Es ist Zeit, Verantwortung zu übernehmen und zu zeigen, dass wir bereit sind, zuerst bei uns selbst zu sparen – und nicht bei den Menschen dieser Stadt“, so Rabitsch abschließend.