Adventauftakt in Maria Wörth: Schloßteufel als besonderer Höhepunkt

Am 22. November 2025 um 16 Uhr eröffnet Maria Wörth seinen diesjährigen Romantischen Kirchenadvent – ein Adventerlebnis direkt am See gelegen, das Wärme, Licht und berührende Momente mit Romantik vereint.

Am Samstag ist es endlich wieder so weit: Um 16 Uhr eröffnet Maria Wörth seinen diesjährigen Romantischen Kirchenadvent – musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung vom Männergesangsverein Reifnitz, dem Vocaltrio Samabreze und den Ahornbläser Alpe Adria. Ab 17 Uhr erleben die Besucher den mystischen und einzigartigen Auftritt der Schloßteufel Reifnitz.

Auftritt der Schloßteufel Reifnitz

Die Darbietung verbindet Farbe, Rauch, Glockenklang und eindrucksvolle, kunstvoll gestaltete Masken zu einem atmosphärischen Schauspiel, das sich tief in die Adventstimmung am See einfügt. Hinter jeder Maske stehen engagierte Vereinsmitglieder, die mit großer Leidenschaft, Präzision und Herzblut auftreten und die Tradition auf ihre ganz eigene, unverwechselbare Weise lebendig halten. Der Auftritt der Schloßteufel Reifnitz steht für einen respektvollen und verantwortungsvollen Umgang mit Tradition – getragen von engagierten Vereinsmitgliedern, die ihre kunstvoll gestalteten Masken mit Stolz, Achtsamkeit und großer Wertschätzung gegenüber Publikum und Brauchtum präsentieren.

Ein Ort zum Ankommen

Der Adventmarkt in Maria Wörth bietet direkt am Wörthersee eine besonders stimmungsvolle Kulisse mit Feuerschalen, Lichterglanz und einem festlichen Christbaumwald. Regionale Aussteller präsentieren handgefertigte Produkte, Kulinarik und Geschenkideen. Ein Wunschbaum lädt Kinder dazu ein, ihre Weihnachtswünsche festzuhalten. Auch in den Kirchen erwartet die Besucher ein liebevoll gestaltetes Programm mit Musik und Führungen. Der romantische Kirchenadvent in Maria Wörth schafft einen Ort des Ankommens und macht die Adventzeit intensiv spürbar.