Auszeichnungen für Forschung und Lehre an der Uni Klagenfurt

Im Stiftungssaal der Universität wurden herausragende Leistungen in den Bereichen Forschung, Lehre und Studium durch das Dekanat gewürdigt. Während dieser Veranstaltung wurden durch die Landesstelle Kärnten der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer erneut facheinschlägige Masterarbeiten prämiert. Erstmals wurde auch der „Anerkennungspreis für herausragende rechtswissenschaftliche Arbeiten“ von der Rechtsanwaltskanzlei Fink+Partner vergeben.

Vortrag mit Diskussionsrunde

Im Anschluss an die Preisverleihung hielt Markus Orlitsch – Co-Founder und CEO von Bubble Explorer – einen Vortrag zum Thema „KI-Strategien für Unternehmen: Herausforderungen meistern und Akzeptanz gewinnen“, gefolgt von einer hochkarätig besetzten Diskussionsrunde mit Elisabeth Hödl (IT- und Medienrechtsexpertin, ubifacts Unternehmensberatung) unter der Moderation von Martin Wagner (Prodekan der Fakultät).

Auszeichnungen in drei Kategorien

Die Fakultät für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften der Universität Klagenfurt vergibt seit mehreren Jahren die „W&R Excellence Awards“ in insgesamt drei Kategorien. In zwei Kategorien – Best Paper und Best Teacher – werden Preise für Nachwuchswissenschafter ausgelobt. In diesem Jahr wurde Tanja Lesnik (Institut für Öffentliche Betriebswirtschaftslehre) für die Publikation „Turnover Intention Among Intensive Care Nurses and the Influence of the Covid‑19 Pandemic: A Scoping Review“ im renommierten Journal „Human Resources for Health“ mit dem „Best Paper“-Award ausgezeichnet. MD Oliur Rahman Tarek erhielt den „Best Teacher“-Award für die Lehrveranstaltung „Service Recovery Management“ (Studienjahr 2024/25). Seit 2024 zeichnet die Fakultät die besten Absolventen ihrer Studienrichtungen mit den „Best Graduate“-Awards aus. Für das Studienjahr 2024/25 erhielten insgesamt 20 herausragende Absolventen aus den Studienprogrammen der Fakultät den „Best Graduate“-Award.

2.000 Euro Preisgeld

Alle drei Preiskategorien (Best Teacher, Best Paper, Best Graduate) sind mit jeweils 2.000 Euro dotiert. Die finanziellen Mittel werden vom Verein zur Förderung der Wirtschafts- und Rechtswissenschaften an der Universität Klagenfurt bereitgestellt. Der Förderverein verfolgt unter anderem das Ziel, den wissenschaftlichen Nachwuchs zu unterstützen und Forschungsergebnisse einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Margaretha Gansterer, Dekanin der Fakultät für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften, zeigte sich sehr erfreut: „Es ist uns eine besondere Ehre, auch in diesem Jahr wieder die High Performer unserer Fakultät auszeichnen zu dürfen.“