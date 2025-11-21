Winterdienst in Klagenfurt: 50 Mitarbeiter sichern 800 Straßenkilometer

Mit November hat der Winterdienst auf Kärntens Landesstraßen offiziell begonnen. Die ersten Schneefälle sorgen bereits für Räum- und Streueinsätze - ein Vorgeschmack auf die bevorstehende Wintersaison.

In der Stadt Klagenfurt und im Bezirk Klagenfurt Land sorgen in den kommenden Monaten 50 Mitarbeiter dafür, dass rund 800 Straßenkilometer des Landesstraßennetzes schnee- und eisfrei bleiben. Für den Streu- und Räumdienst stehen den zwei Straßenmeistereien Rosental und Klagenfurt zwölf Lastkraftwagen, fünf Unimogs sowie mehrere Schneefräsen, Schneeschleudern und zusätzliches Sondergerät zur Verfügung.

1,2 Millionen Euro werden investiert

„Der Winterdienst ist eine der wichtigsten Leistungen unserer Landesstraßenverwaltung. Unsere Mitarbeiter leisten damit einen entscheidenden Beitrag, um die sichere Befahrbarkeit unserer Landesstraßen auch während der Wintermonate gewährleisten zu können“, sagt Straßenbaureferent Martin Gruber. Landesweit werden im Schnitt zehn Millionen Euro pro Jahr in den Winterdienst investiert. Rund 1,2 Millionen Euro davon sind in diesem Winter für den Großraum Klagenfurt vorgesehen – die tatsächlichen Kosten hängen jedoch von der Witterung ab und stehen erst nach dem Winter fest.

Acht Salzsilos stehen zur Verfügung

Um den Salzverbrauch und damit die Umweltbelastung zu reduzieren, setzt das Land auch heuer wieder verstärkt auf den Einsatz von Sole. Dabei wird Trockensalz mit einer Salzlösung gemischt als Feuchtsalz auf der Fahrbahn ausgestreut. In Klagenfurt und Klagenfurt Land gewährleisten acht Salzsilos und fünf Soletanks an verschiedenen Standorten kurze Wege und eine stabile Versorgung. Zusätzlich verfügt jedes Straßenbauamt über eine moderne Soleaufbereitungsanlage.