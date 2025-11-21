Personalmangel durch Grippe: Verzögerungen bei Biomüllabholung

Bei einigen Haushalten konnte in dieser Woche der Biomüll nicht abgeholt werden. Der Grund ist eine Grippewelle bei den Mitarbeitern der Müllbeseitigung. Ab 1. Dezember erfolgt die Biomüllabholung wieder wie gewohnt.

Eine Grippewelle in der Abteilung Entsorgung sorgt aktuell für einige Ausfälle bei den Mitarbeitern der Müllbeseitigung. Daher konnte die Biomüllabholung in dieser Woche (Kalenderwoche 47) bei einigen Haushalten nicht durchgeführt werden. Wegen der kälteren Jahreszeit ist dadurch aber keine Geruchsbelästigung zu befürchten.

Andere Müllsorten sind nicht betroffen

Die Biomüllabholung erfolgt in gewohnter Form wieder ab dem 1. Dezember (Kalenderwoche 49). Die Abteilung Entsorgung ersucht die betroffenen Haushalte um Verständnis. Übermengen an Biomüll können zwischenzeitlich in Säcken neben der Biotonne abgestellt werden. Die Mitarbeiter der Entsorgung nehmen diese dann bei der nächsten Tour selbstverständlich mit. Die Abholung der anderen Müllsorten ist von den temporären, krankheitsbedingten Einschränkungen nicht betroffen.