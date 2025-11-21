Skip to content
/ ©BF Klagenfurt
Ein Bild auf 5min.at zeigt den Einsatz der Berufsfeuerwehr Klagenfurt.
Ein Schwelbrand forderte am Donnerstag die Klagenfurter Feuerwehr.
Klagenfurt
21/11/2025
Am Donnerstag

Herausfordernder Einsatz: Feuerwehren stoppten Schwelbrand

Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt und die Freiwillige Feuerwehr Wölfnitz wurden am Donnerstag zu einem Schwelbrand alarmiert. Um diesen zu stoppen, musste ein kompletter Kachelofen abgetragen werden.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(100 Wörter)

Eine Rauchentwicklung in einem Gebäude in Klagenfurt rief am Donnerstagmittag die Feuerwehr auf den Plan. Schnell stellte sich heraus, dass ein Kachelofen, der unmittelbar auf einen Parkettboden aufgesetzt wurde, der Verursacher für einen Schwelbrand ist.

Brandherd unter Kachelofen

Um zu diesem überhaupt vordringen zu können, musste der gesamte Kachelofen von den Florianis abgetragen werden. „In der Folge wurden der Parkettboden samt Unterkonstruktion aufgeschnitten, um bis zum unversehrten Holz zu gelangen“, heißt es vonseiten der Berufsfeuerwehr Klagenfurt. Anschließend wurde der Bereich mit einer Wärmebildkamera kontrolliert und mit Kübelspritze benetzt.

