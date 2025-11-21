Klagenfurt veranstaltet wieder Weihnachtsfeier für Senioren

Stimmungsvoller Auftakt für die Adventzeit: Die traditionelle Weihnachtsfeier für Klagenfurter Senioren findet heuer am 27. November 2025 im Gemeindezentrum St. Ruprecht statt. Beginn ist um 15 Uhr.

„Ich freue mich auf viele bekannte Gesichter und einen gemütlichen Nachmittag“, betont Bürgermeister Christian Scheider (FSP), der gemeinsam mit dem Seniorenbüro der Abteilung Soziales zum gemütlichen Adventfest einlädt. Besucher erwartet ein stimmungsvolles Programm, mit Birgit Pless, dem Dance Studio Limitless, Trompeten- und Zithermusik sowie dem Streichquartett der Gustav Mahler Musikschule.

Wichtig für die Organisation: Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist erforderlich! Einfach direkt im Seniorenbüro unter +43 463 537 2753 anrufen oder ein Mail an seniorenbuero@klagenfurt.at schreiben. Pro Person gibt es eine Eintrittskarte, Gutscheine für ein Heißgetränk und einen kleinen Imbiss gibt es beim Eintritt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.11.2025 um 18:43 Uhr aktualisiert