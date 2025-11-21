Nach Anruf bei Staatsanwaltschaft steht Kärntner selbst vor Gericht

Ein Telefonat mit der Staatsanwaltschaft endet für einen Mann nun vor dem Landesgericht Klagenfurt. Er muss sich wegen fortgesetzte Gewaltausübung und versuchtem Widerstand gegen die Staatsgewalt verantworten.

Als die Mitarbeiterin der Staatsanwaltschaft am 2. Juli 2025 zum Hörer griff, ahnte sie noch nicht, welche Wendung das Telefonat nehmen würde. In der Leitung war nämlich ein Mann aus Kärnten, der die Frau – laut den Angaben im aktuellen Verhandlungsspiegel des Landesgerichts – bedroht haben soll.

Anrufer drohte mit Selbstjustiz

Konkret wird ihn zur Last gelegt, versucht zu haben, die Beamtin durch gefährliche Drohung zu einer Amtshandlung zu nötigen – und zwar zur Fortführung eines Verfahrens und zur Anklageerhebung gegen eine anderen. Unter anderem soll er im Zuge des Telefonats sinngemäß erklärt haben, dass er dem Mann „eine aufs Maul hauen“ werde, wenn er ungestraft davonkomme. „Der Typ wohne eh in seiner Nähe„.

Steht jetzt selbst vor Gericht

Aufgrund dessen muss er sich am kommenden Dienstag, dem 25. November 2025, wegen fortgesetzte Gewaltausübung und versuchtem Widerstand gegen die Staatsgewalt verantworten. Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Als Richterin fungiert Lisa Kuschinsky.