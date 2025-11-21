KAC schlägt die Capitals mit 4:2

Der EC-KAC setzt sich im Duell mit den Vienna Capitals mit 4:2 durch.

Der EC-KAC empfing am Freitagabend, 21. November 2025, die Vienna Capitals in der Heidi Horten-Arena. „Die #Rotjacken besiegen Wien zum elften Mal in Folge“, schreibt der KAC auf Facebook. Es heißt Sieg: Mit einem 4:2.

Das Spiel

Schon im ersten Abschnitt traf T. Hundertpfund zum 1:0 (13.04 Minute). Im zweiten Drittel erhöhte F. van Ee auf 2:0 (31.20 Minute), bevor die Capitals treffen: Bourque traf zum 2:1 (20.52 Minute), Gazzola legte kurz darauf das 2:2 nach (24.14 Minute). Der KAC gab sich nicht geschlagen: M. From erzielte in Minute 37.19 das 3:2 und brachte die Rotjacken wieder in Front. Hundertpfund sorgte dann für das 4:2.