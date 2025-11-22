Drei Kindern im Auto: Alko-Lenker flieht vor der Polizei

Mit drei Kindern im Auto fuhr ein Alko-Lenker (40) am Freitagabend der Polizei davon. Letztendlich konnte er angehalten werden. Dabei stellte sich heraus, dass er nicht mal einen Führerschein hatte.

Der 40-jährige Autofahrer aus Klagenfurt fiel den Beamten auf der Loiblpass-Straße (B 91) ins Auge. Doch als sie versuchten, ihn anzuhalten, fuhr er einfach weiter. „Mehrmals missachtete er die Haltezeichen und entzog sich etwaigen Anhalteversuchen“, heißt es aus der Landesverkehrsabteilung.

Drei Kinder im Auto

Schlussendlich konnte der Mann doch noch angehalten werden. Im Fahrzeug waren neben ihm auch noch drei Kinder, wie die Polizisten mitteilten. Hinzu kam, dass bei der Kontrolle eine Alkoholisierung festgestellt werden konnte. Zudem hatte der Lenker keinen Führerschein und den Wagen wohl unbefugt in Betrieb genommen. „Die Weiterfahrt wurde untersagt und er wird zur Anzeige gebracht“, so die Beamten abschließend.