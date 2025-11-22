Feuerwehr und Polizei befreien Kind aus verriegeltem Auto

Ein Kleinkind hat sich am Mittwoch in Pörtschach am Wörthersee selbst in einem Fahrzeug eingeschlossen – samt Schlüssel. Die Polizei sowie die Freiwillige Feuerwehr wurden zu Hilfe gerufen.

Ende gut, alles gut: Mit viel Geduld konnte das Kind aus dem Auto befreit werden.

Ende gut, alles gut: Mit viel Geduld konnte das Kind aus dem Auto befreit werden.

Zu einem nicht alltäglichen Einsatz kam es diese Wochen am Wörthersee. Ein kleines Kind sperrte sich versehentlich selbst in ein Auto ein. Die Problematik: Auch der Schlüssel war im Wagen. Aufgrund dessen rückten die Freiwillige Pörtschach sowie Beamte der hiesigen Polizeiinspektion zum Einsatz aus.

Einsatzkräfte beweisen Fingerspitzengefühl

„Während wir versuchten, das Auto möglichst schonend zu öffnen, bauten die Polizisten eine tolle Beziehung zum kleinen Passagier auf“, schildern die Florianis in den sozialen Medien. „Mit viel Geduld und spielerischem Geschick gelang es schließlich, das Kind dazu zu bewegen, das Auto eigenständig wieder zu entriegeln.“ Nach der Befreiungsaktion blieb sogar noch Zeit für ein Foto.