Surprise Klasse: Kärntner Yacht Club Klagenfurt erhielt Sportehrung

Walter Passegger und seine Crew holten Gold in der Surprise Klasse – für diese Leistung erhält der Club eine Sportsonderehrung der Stadt Klagenfurt.

Der Kärntner Yacht Club Klagenfurt, kurz KYCK, feierte kürzlich einen großen Erfolg: Im Rahmen der Generalversammlung des Clubs erhielt Walter Passegger eine Sportsonderehrung der Stadt Klagenfurt. Er „ersegelte mit seiner Crew den Europameistertitel 2025 in der Surprise Klasse“.

Außergewöhnliche Leistungen

Der KYCK, seit 1928 einer der führenden Segelclubs in Kärnten und in Österreich, hat sich dem Regattasport verschrieben. Zahlreiche Welt- und Europameister sowie Olympiateilnehmer segelten und segeln für den Verein. Mit dem Titelgewinn von Passegger und seiner Crew konnte der Club seine Erfolgsbilanz weiter ausbauen. Für diese Leistung wurde der Club nun von der Stadt Klagenfurt ausgezeichnet. „Walter Passegger ist es gelungen zwei Mal Silber und schließlich Gold bei der EM zu holen, herzliche Gratulation“, so Klagenfurts Sportreferentin Stadträtin Constance Mochar.