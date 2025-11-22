Wegen Tierquälerei angeklagt: Zwei Männer in Klagenfurt vor Gericht

Zwei Männer müssen sich am kommenden Dienstag wegen des Verdachts der Tierquälerei vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten. Sie sollen zumindest zwei Welpen vernachlässigt haben.

Zu früh von der Mutter getrennt, verletzt in einen Keller eingesperrt, ohne Futter, ohne Wasser: Schlimme Stunden mussten zumindest zwei Welpen in Kärnten durchleben. Das geht aus dem aktuellen Verhandlungsspiegel des Klagenfurter Landesgerichts hervor. Zwei Männer müssen sich deshalb am kommenden Dienstag wegen des Verdachts der Tierquälerei vor Richterin Claudia Bandion-Ortner verantworten.

Duo soll Welpen vernachlässigt haben

Konkret wird einem der Angeklagten vorgeworfen, im September eine Französische Bulldogge von Ungarn nach Österreich gebracht zu haben. Obwohl das Tier mehrere Verletzungen aufwies, soll er es nicht tierärztlich versorgt haben. Nur wenige Tage später soll derselbe Mann einen weiteren Welpen in einem Keller ohne Wasser und Futter zurückgelassen haben. Der zweite Angeklagte soll überdies bei dem Versuch geholfen haben, einen der Hunde zu verkaufen. Für beide hat die Sache nun ein rechtliches Nachspiel. Noch gilt natürlich die Unschuldsvermutung.