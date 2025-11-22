Rotjacken gegen Bullen: „Ich erwarte einen echten Kampf“

Die Klagenfurter präsentierten sich zuletzt in Topform: Sie gewannen elf der letzten 14 Spiele und spielten sich damit auf Tabellenrang 3. Salzburg blickt aktuell auf zwei klare Heimsiege (gegen Fehérvár (4:1) und Linz (4:0)) zurück, spielt aber alles in allem eine eher durchwachsene Saison. In der Tabelle der win2day ICE Hockey League rangieren sie derzeit auf Platz 6. In der direkten Gegenüberstellung haben die Bullen mit 101:81 Siegen die Nase vorn. Zuletzt war Salzburg für den KAC allerdings ein echter Angstgegner: Die letzten sechs Duelle endeten für den KAC mit Niederlagen, außerdem konnten sie in diesen Begegnungen insgesamt nur drei Treffer erzielen.

„Bei Spielen gegen Salzburg geht es immer heiß her“

Personell muss der KAC weiter auf Maier, Murray, Petersen und Gomboc verzichten. Bei Salzburg steht mit Emanuel Viveiros ein ehemaliger Meistertrainer der Rotjacken erstmals als Gegner an der Bande, was für zusätzliche Brisanz für das Traditionsduell in der Kärntner Landeshauptstadt sorgen wird. Generell ist ein spannendes Duell zu erwarten: „Bei Spielen gegen Salzburg geht es immer heiß her, egal, wie es in der Tabelle aussieht. Sie sind gegen uns immer top drauf, geben uns keine Zeit und keinen Raum. Wir möchten ihnen am Sonntag unser Spiel aufzwingen, ich erwarte eine enge Partie, einen echten Kampf, aus dem wir mit drei Punkten aussteigen wollen“, erklärt KAC-Stürmer Raphael Herburger.