Kärntner Kulturpreis ging an Mathematikerin Barbara Kaltenbacher
Kärntens Kulturpreis 2025 geht an Mathematikerin Barbara Kaltenbacher. Bei der Verleihung wurden zudem zwölf weitere Förderungs- und Würdigungspreise an herausragende Künstlerinnen, Kulturschaffende und Wissenschaftler vergeben.
Der Kärntner Kulturpreis 2025 geht an die Mathematikerin Barbara Kaltenbacher. Landeshauptmann Peter Kaiser übergab gestern die Auszeichnung im Lake Side Park in Klagenfurt, gemeinsam mit 12 weiteren Förderungs- und Würdigungspreisen. Die insgesamt 13 Preise sind mit 91.000 Euro dotiert. Kaiser betonte in seiner Rede die Bedeutung von Kunst und Kultur als „Seismographen der Gesellschaft“ und als Fundament der Demokratie. Auch die Vorsitzende des Kulturgremiums, Angelika Hödl, würdigte die Entwicklung der Kulturpolitik in Kärnten seit 2018.
Preisgeld kommt dem Nachwuchs zugute
Barbara Kaltenbacher, Professorin für Angewandte Analysis an der Universität Klagenfurt, wurde für ihre herausragenden Beiträge in Mathematik und deren praktische Anwendungen in Industrie und Technik ausgezeichnet. Sie ist die erste weibliche Vorsitzende der Österreichischen Mathematischen Gesellschaft und Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Das Preisgeld von 20.000 Euro wird dem mathematischen Nachwuchs zugutekommen.
Die Preisträger im Überblick
- Barbara Kaltenbacher, Kulturpreis des Landes Kärnten (Naturwissenschaften/technische Wissenschaften)
- Valentin Oman, Würdigungspreis des Landes Kärnten (bildende Kunst)
- Maximilian Achatz, Würdigungspreis des Landes Kärnten (darstellende Kunst)
- Beny Meier, Würdigungspreis für besondere Leistungen auf dem Gebiet der Architektur und für Verdienste um die Baukultur
- LENDHAUER – Verein zur Belebung des Lendkanals, Anerkennungspreis für besondere Leistungen im Bereich der freien Kulturarbeit
- David Mase, Förderungspreis für bildende Kunst
- Florian Zambrano Moreno, Förderungspreis für darstellende Kunst
- Luca Mussnig, Förderungspreis für elektronische Medien, Fotografie und Film
- Alina Lindermuth, Förderungspreis für Literatur
- Christof Ressi, Förderungspreis für Musik
- Agnes Schnabl, Förderungspreis für Volkskultur
- Rahel More, Förderungspreis für Wissenschaft (Geistes- und Sozialwissenschaften)
- Herbert Wagner, Förderungspreis für Wissenschaft (Naturwissenschaften/technische Wissenschaften)