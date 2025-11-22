Kärntner Kulturpreis ging an Mathematikerin Barbara Kaltenbacher

Kärntens Kulturpreis 2025 geht an Mathematikerin Barbara Kaltenbacher. Bei der Verleihung wurden zudem zwölf weitere Förderungs- und Würdigungspreise an herausragende Künstlerinnen, Kulturschaffende und Wissenschaftler vergeben.

Verleihung der Kulturpreise 2025 in Kärnten: Die Preisträger und Mitglieder des Kulturgremiums bei der Feier im Lake Side Park in Klagenfurt.

Der Kärntner Kulturpreis 2025 geht an die Mathematikerin Barbara Kaltenbacher. Landeshauptmann Peter Kaiser übergab gestern die Auszeichnung im Lake Side Park in Klagenfurt, gemeinsam mit 12 weiteren Förderungs- und Würdigungspreisen. Die insgesamt 13 Preise sind mit 91.000 Euro dotiert. Kaiser betonte in seiner Rede die Bedeutung von Kunst und Kultur als „Seismographen der Gesellschaft“ und als Fundament der Demokratie. Auch die Vorsitzende des Kulturgremiums, Angelika Hödl, würdigte die Entwicklung der Kulturpolitik in Kärnten seit 2018.

Preisgeld kommt dem Nachwuchs zugute

Barbara Kaltenbacher, Professorin für Angewandte Analysis an der Universität Klagenfurt, wurde für ihre herausragenden Beiträge in Mathematik und deren praktische Anwendungen in Industrie und Technik ausgezeichnet. Sie ist die erste weibliche Vorsitzende der Österreichischen Mathematischen Gesellschaft und Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Das Preisgeld von 20.000 Euro wird dem mathematischen Nachwuchs zugutekommen.