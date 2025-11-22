Skip to content
Klagenfurt-Land
22/11/2025
Hubschraubereinsatz

Frontalcrash mit Baum: 46-jähriger Kärntner schwer verletzt

In Grafenstein kam es am 22. November zu einem schweren Unfall. Ein 46-Jähriger prallte frontal gegen einen Baum, nachdem er von der Straße abgekommen war. Er wurde schwer verletzt.

von Gerrit Tscheru
Ein 46-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land war am Nachmittag des 22. November mit dem Auto auf einer Gemeindestraße in Grafenstein unterwegs. Doch plötzlich kam er laut Angaben von der Polizei von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Lenker musste von den Freiwilligen Feuerwehren Grafenstein und Gallizien aus dem Fahrzeug geborgen werden. „Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der Schwerverletzte vom Rettungshubschrauber C11 in das UKH Klagenfurt gebracht“, so die Polizei abschließend.

