In Klagenfurt kam es am Samstag zu einem Fahrradunfall.
Klagenfurt
22/11/2025
Bremsfehler

Radunfall: Falsch gebremst, schwer verletzt – Alkotest verweigert

In Klagenfurt kam es am Samstagnachmittag zu einem schweren Radunfall. Ein 35-Jähriger stürzte kopfüber auf den Asphalt und wurde schwer verletzt. Einen Alkotest verweigerte er.

von Gerrit Tscheru
Am Samstagnachmittag (22. November) stürzte ein 35-jähriger Mann in Klagenfurt mit dem Fahrrad. Grund dürfte nach Angaben der Polizei ein Bremsfehler gewesen sein. „Der Lenker stürzte kopfüber auf den Asphalt und verletzte sich schwer“, schildert die Polizei den Vorfall. Ein Alkovortest mit dem 35-Jährigen verlief positiv. „Den vorgesehenen Alkotest verweigerte er schließlich“, so die Polizei. Die Rettung brachte ihn ins Klinikum Klagenfurt.

