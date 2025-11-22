Fotogalerie Krampuslauf: In Klagenfurt sind heute die Teufel los

Aktuell geht in Klagenfurt der 34. Krampuslauf über die Bühne. Rund 800 wilde Gesellen ziehen durch die Innenstadt und lehren die Besucher das Staunen und Fürchten. Wir waren für euch live vor Ort.

Lautes Glockengeläut, gruselige Masken und viel Feuer – beim 34. Krampuslauf in der Klagenfurter Innenstadt am 22. November kommen Brauchtumsfans voll auf ihre Kosten. Rund 40 Gruppen mit über 800 Läufern nehmen an dem Brauchtumsspektakel teil, insgesamt wurden vorab 50.000 Besucher erwartet. Wir sind für euch live vor Ort und haben den schaurigen Zug durch die Landeshauptstadt fotografisch festgehalten.