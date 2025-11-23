Auto schlitterte 250 Meter über A2: Jugendliche verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es in der Nacht auf Sonntag auf der A2 Südautobahn bei Krumpendorf. Zwei Jugendliche wurden dabei verletzt.

Der Lenker – es handelte sich um einen 18-Jährigen aus dem Bezirk St. Veit an der Glan – kam aus bislang unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge streifte er die Leitschiene. „Danach schlitterte er mit seinem Fahrzeug noch etwa 250 Meter entlang einer Betonleitwand“, heißt es vonseiten der Beamten der Autobahnpolizei Klagenfurt.

Unfall auf A2 forderte zwei Verletzte

Letztendlich kam der Wagen schwer beschädigt zum Stillstand. Zwei Insassen im Alter von 15 und 16 Jahren wurden dabei verletzt. „Sie wurden von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht“, so die Polizisten abschließend.