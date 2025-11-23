Skip to content
/ ©LPD/Michael Dietrich
Symbolfoto
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Diebe verschaffen sich mit Brecheisen Zugang über eine Tür.
Unbekannte Täter durchwühlten am 22. November ein Einfamilienhaus in Klagenfurt.
Klagenfurt
23/11/2025
Polizei ermittelt

Einbruch in Klagenfurter Einfamilienhaus – Täter erbeuten Bargeld

Einbrecher nutzten am Samstagnachmittag offenbar die Abwesenheit der Hausbesitzer und drangen in ein Wohnhaus in Klagenfurt ein. Die Täter durchsuchten sämtliche Räume und entkamen unerkannt.

von Nico Deutscher
1 Minute Lesezeit(65 Wörter)

In Klagenfurt kam es am Samstag zwischen 13 und 20 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zum Gebäude und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Nach ersten Angaben des Hausbesitzers entwendeten die Einbrecher mehrere Hundert Euro Bargeld. Der genaue Gesamtschaden steht derzeit noch nicht fest, die Ermittlungen der Polizei dauern an.

