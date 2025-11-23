Einbruch in Klagenfurter Einfamilienhaus – Täter erbeuten Bargeld

Einbrecher nutzten am Samstagnachmittag offenbar die Abwesenheit der Hausbesitzer und drangen in ein Wohnhaus in Klagenfurt ein. Die Täter durchsuchten sämtliche Räume und entkamen unerkannt.

In Klagenfurt kam es am Samstag zwischen 13 und 20 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zum Gebäude und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Nach ersten Angaben des Hausbesitzers entwendeten die Einbrecher mehrere Hundert Euro Bargeld. Der genaue Gesamtschaden steht derzeit noch nicht fest, die Ermittlungen der Polizei dauern an.