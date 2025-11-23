Debatte im Klagenfurter Gemeinderat über Klubförderungen

Im Klagenfurter Gemeinderat ist ein Dringlichkeitsantrag der SPÖ zur Reduktion der Klubförderungen gescheitert. Die Sozialdemokraten hatten vorgeschlagen, die Fördermittel für alle Parteien im Jahr 2026 zu halbieren. Die Fraktionen von FSP, ÖVP und FPÖ lehnten den Antrag jedoch ab.

Sozialdemokraten fordern Budgetdisziplin

Die SPÖ wollte mit dem Vorschlag nach eigenen Angaben ein Signal für mehr Budgetdisziplin setzen. Vizebürgermeister und SPÖ-Klubobmann Ronald Rabitsch äußerte deutliche Kritik an der Entscheidung der anderen Parteien. Er erklärte: „Sparen nur bei den anderen – das ist Heuchelei“ sowie: „Das ist nichts anderes als eine Bankrotterklärung der politischen Glaubwürdigkeit. Wer ständig lautstark Sparmaßnahmen fordert, aber beim eigenen Geldbeutel kneift, zeigt, dass es ihm nicht um Verantwortung, sondern um Showpolitik geht.“

275.000 Euro pro Partei soll als Grenze fungieren

Nach Ansicht der SPÖ wäre die Halbierung der Klubförderungen „ein notwendiger Schritt gewesen, um die Finanzen der Stadt zu sanieren und letztlich auch wieder Vertrauen in der Klagenfurter Bevölkerung herzustellen.“ Die Partei hält an ihrer Forderung fest, die Förderungen im Jahr 2026 auf maximal 275.000 Euro pro Partei zu begrenzen. Wie die Diskussion um mögliche Einsparungen im politischen Betrieb weitergeführt wird, bleibt offen.