Naturphänomen in Kärnten: „Habe so etwas noch nie gesehen“

Die frostigen Wetterbedingungen sorgten am Samstagabend für ein echtes Naturphänomen im Kärntner Rosental. Plötzlich schwebten Lichtsäulen am Nachthimmel. Eine Leserin schickte Aufnahmen davon, an die 5-Minuten-Redaktion.

„Mein Mann hat sie am Abend entdeckt, als er mit den Hunden nochmal im Garten war. Da er nicht wusste, was es war, zeigte er es mir“, schildert Astrid im Gespräch mit 5 Minuten. „Ich bin mit der Kamera bewaffnet raus in den Garten und konnte dieses wunderschöne Himmelsspektakel fotografisch einfangen.“ Die Aufnahmen – welche in der Gemeinde St. Margareten im Rosental entstanden sind – ließ sie nun auch der Redaktion zukommen.

©Astrid Kirbisch-Marko Eine echtes Naturspektakel war am Samstag über dem Rosental zu sehen.