Skip to content
Region auswählen:
/ ©Astrid Kirbisch-Marko
Ein Bild auf 5min.at zeigt die Lichtsäulen am Nachthimmel über dem Rosental.
Lichtsäulen schwebten am Samstagabend am Kärntner Nachthimmel.
Rosental / Kärnten
23/11/2025
Magische Lichtsäulen
Leserstory

Naturphänomen in Kärnten: „Habe so etwas noch nie gesehen“

Die frostigen Wetterbedingungen sorgten am Samstagabend für ein echtes Naturphänomen im Kärntner Rosental. Plötzlich schwebten Lichtsäulen am Nachthimmel. Eine Leserin schickte Aufnahmen davon, an die 5-Minuten-Redaktion.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(84 Wörter)

„Mein Mann hat sie am Abend entdeckt, als er mit den Hunden nochmal im Garten war. Da er nicht wusste, was es war, zeigte er es mir“, schildert Astrid im Gespräch mit 5 Minuten. „Ich bin mit der Kamera bewaffnet raus in den Garten und konnte dieses wunderschöne Himmelsspektakel fotografisch einfangen.“ Die Aufnahmen – welche in der Gemeinde St. Margareten im Rosental entstanden sind – ließ sie nun auch der Redaktion zukommen.

Ein Bild auf 5min.at zeigt die Lichtsäulen am Nachthimmel über dem Rosental.
©Astrid Kirbisch-Marko
Eine echtes Naturspektakel war am Samstag über dem Rosental zu sehen.

Erzähle auch du deine Geschichte

Die 5 Minuten Redaktion liebt ihre Leser/innen und deren Geschichten. Hast du etwas zu erzählen, das die Österreicher bewegt? Schreibe uns per Mail an redaktion@5min.at. Wir freuen uns auf deine Nachricht!

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: