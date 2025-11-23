Klagenfurter Pfarre startet Weihnachtsaktion: „Wollen Hoffnung schenken“

Hoffnung im Karton: In der Adventszeit werden in der Pfarre Klagenfurt St. Jakob an der Straße heuer erstmals Spenden für soziale Organisationen gesammelt. Diese sollen an Weihnachten für strahlende Gesichter sorgen.

Gemeinsam mit Obmann Otto Gombocz hat Pfarrsekretärin Daniela Niederdorfer heuer erstmals die Aktion „Hoffnung im Karton“ ins Leben gerufen. „Uns ist bewusst, dass es Menschen gibt, die aktuell mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Wir möchten ihnen mit der Aktion Freude und Hoffnung schenken“, erklärt sie im Gespräch mit 5 Minuten. Bis zum 12. Dezember 2025 läuft daher eine Sammelaktion in der Pfarre Klagenfurt St. Jakob an der Straße in der Denkmalgasse 3.

Ein kleines Päckchen kann Großes bewirken

Benötigt werden unter anderem haltbare Lebensmittel, Hygieneartikel und Spielsachen. Diese werden in der Folge an soziale Organisationen in Kärnten gespendet, darunter das Frauenhaus Klagenfurt, die JUNO Klagenfurt, das Haus Antonius in Treffen, Mutter Kind Wohnen Klagenfurt sowie die Wohnungslosentagesstätte „Eggerheim“. „Die Abgabe ist jederzeit möglich“, so Niederdorfer abschließend.