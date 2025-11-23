Leuchtendes Zeichen: Landesgebäude erstrahlen bald in Orange

In Österreich erlebt jede dritte Frau körperliche und/oder sexuelle Gewalt. Das Referat für Frauen und Gleichstellung des Landes Kärnten setzt im Rahmen der internationalen „16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“ deshalb wieder sichtbare Zeichen gegen Gewalt. Diese finden vom 25. November – dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen – bis zum 10. Dezember – dem Internationalen Tag der Menschenrechte – statt.

Kärnten setzt klare Botschaft

„Es ist mir ein großes Anliegen, zu betonen: Keine Frau muss das aushalten. Jede Form von Gewalt verletzt Würde, Selbstbestimmung und das Vertrauen in ein sicher geglaubtes Umfeld. Genau deshalb setzen wir in Kärnten alles daran, Betroffene nicht nur mit gut ausgebauten Unterstützungsstrukturen zu erreichen, sondern ihnen auch deutlich zu signalisieren: Du wirst gesehen, du wirst ernst genommen, und du kannst dir Hilfe holen – jederzeit und anonym“, betont Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ). Mit verschiedenen Aktionen wird deshalb auch in Kärnten auf das Ausmaß von Gewalt aufmerksam gemacht, über Unterstützungsmöglichkeiten informiert und ein klares Zeichen für ein selbstbestimmtes, sicheres Leben von Frauen gesetzt.

Aktionen im Überblick

Die Kinokampagne „Hinschauen. Handeln. Helfen.“ bildet den Auftakt und macht die Beratungshotline für Frauen und Mädchen in allen Kärntner Kinos vor jedem Film sichtbar und hörbar. Ein starkes öffentliches Zeichen setzt das Referat für Frauen und Gleichstellung außerdem mit der aktionistischen Manifestaufführung „Menschsein ohne Gewalt“ am 27. November, um 13 Uhr, beim Kiki Kogelnik-Brunnen im Klagenfurter Landhauspark. Ergänzend finden am 4., 5. und 6. Dezember 2025 kostenlose Themen-Filmabende im Volkskino statt. Vor Beginn der Vorstellung am 4. Dezember stellen sich zudem Gewaltpräventionseinrichtungen vor. Am 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte, wird mit der neuen K.O.-Tropfen-Awareness-Kampagne die Devise „Hinschauen. Handeln. Helfen.“ fortgeführt. Auch eine SPAR-Kassabon-Aktion macht auf niederschwellige Weise auf dieses Hilfsangebot aufmerksam.