Neben Krampuslauf: Aggression führte zu Polizeieinsatz in Wiener Gasse

Während der Krampuslauf in Klagenfurtfür Gänsehaut sorgte, kam es nur wenige Meter entfernt zu einem Polizeieinsatz - und einer verwaltungsrechtlichen Festnahme.

Während am Samstagabend in Klagenfurt alle Blicke auf den Krampuslauf und seine düsteren Gestalten gerichtet waren, kam es nur wenige hundert Meter entfernt zu einem größeren Polizeieinsatz mit dutzenden Einsatzkräften und Fahrzeugen. Mehrere aufmerksame Leser berichteten, dass es im Bereich eines Fast-Food-Restaurants in der Wiener Gasse zu einer Auseinandersetzung gekommen sei. „Da haben zwei Jugendliche und zwei Männer gekämpft“, schilderte einer der Leser gegenüber 5 Minuten.

©Leserfoto Im Zuge des Einsatzes kam es zu einer verwaltungsrechtlichen Festnahme.

Aggressives Verhalten und Verwaltungsübertretung

Auf Nachfrage bei der Landespolizeidirektion Kärnten wurde bekanntgegeben, dass es an dem betreffenden Ort zu einer Verwaltungsübertretung gekommen sei. Im Zuge dessen habe es eine verwaltungsrechtliche Festnahme aufgrund aggressiven Verhaltens gegeben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.11.2025 um 10:52 Uhr aktualisiert