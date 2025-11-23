Ehrenzeichen des Landes Kärnten für Hilda Fanta zum 70. Geburtstag

Ehrenzeichen für eine Ikone des Kärntner Bildungssystems: Hilda Fanta wird zum 70. Geburtstag für ihr unermüdliches Engagement ausgezeichnet.

Die Klagenfurter Lehrerin, Dozentin, Professorin und Autorin Hilda Fanta wurde an ihrem 70. Geburtstag mit dem Ehrenzeichen des Landes Kärnten geehrt. Landeshauptmann Peter Kaiser überraschte sie bei ihrer Feier im Jugendgästehaus Klagenfurt und würdigte damit ihr jahrzehntelanges Engagement für Bildung und internationale Verständigung.

„Ikone des Bildungssystems“

Kaiser betonte: „Das Land Kärnten drückt seine sichtbare Wertschätzung mit der Überreichung des Ehrenzeichens aus. Hilde Fanta ist eine Ikone unseres Bildungssystems, ein Vorbild an Engagement, internationaler Verständigung und ehrenamtlicher Tätigkeit.“

Dass Fanta trotz Pension weiter an der Gustav-Mahler-Privatuniversität unterrichtet, zeige ihren „unermüdlichen Einsatz“, so Kaiser weiter.

Unermüdliches Engagement

Fanta wirkte in zahlreichen Ländern und Institutionen – von der Alpen-Adria-Universität und FH Kärnten über Schulen in Brasilien bis hin zur City University of New York. Ihre berufliche Vielfalt reicht von Lehrtätigkeiten über Journalismus und Übersetzung bis zu zahlreichen Publikationen in Deutsch und Englisch. Fanta unterstützte zudem jahrzehntelang den Schüleraustausch – oftmals sogar persönlich als Gastmutter.