Verdacht auf Abhören von Polizeifunk: Verhandlung in Klagenfurt

Verdacht auf Abhören von Polizei- und Rettungsfunk in Klagenfurt: Ein Erwachsener muss sich am 24. November vor Gericht verantworten. Laut Verhandlungsspiegel geht es um wiederholtes unbefugtes Abhören.

Am Montag muss ein Erwachsener vor dem Landesgericht Klagenfurt erscheinen. Laut dem aktuellen Verhandlungsspiegel wird ihm vorgeworfen, „in der Zeit zwischen Mai und September 2025 sich wiederholt vom Inhalt nicht für ihn bestimmter Nachrichten Kenntnis verschafft zu haben, indem er mittels eines Funkempfängers den Polizei-, Feuerwehr- und Rettungsfunk abgehört habe“. Die Anklage lautet auf Verletzung des Telekommunikationsgeheimnisses. Für eine Verurteilung droht eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren. Den Vorsitz bei der Verhandlung führt Richter Gerhard Pöllinger-Sorré.

Kein Einzelfall

Der Fall reiht sich in eine Reihe ähnlicher Verfahren ein: Erst im August diesen Jahres musste sich ein Mann aus Villach vor dem Klagenfurter Landesgericht verantworten. Ihm wurde vorgeworfen, sich in den Jahren 2021 bis 2025 in Villach des Verletzens des Telekommunikationsgeheimnisses schuldig gemacht zu haben, indem er wiederholt den Polizeifunk unberechtigt abgehört haben soll. Bis zur Klärung des Sachverhalts gilt die Unschuldsvermutung.