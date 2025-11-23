Floorball: Der KAC kassierte in Škofja Loka trotz Traumstart eine klare Niederlage. Personelle Ausfälle, viele Fehler und ein völliger Kontrollverlust im Schlussdrittel machten die Partie zum bislang schwächsten Saisonauftritt.

Personelle Sorgen begleiteten den KAC bereits vor dem Start: Viktor Lesnjak und Albert Nagy fielen angeschlagen aus, Goalie Clemens Meixner fehlte krank. Dadurch rückte Nikolaus Petritsch als Backup-Torhüter in den Kader. Trotz dieser Umstände erwischten die Klagenfurter den besseren Start in die Begegnung. Früh nutzte Nikita Münch seine ersten Chancen eiskalt und brachte die Rotjacken mit zwei schnellen Toren in Führung. Doch die Sicherheit im Spiel zerfiel schnell. Loka nutzte die wachsenden Unsicherheiten konsequent und fand über körperbetontes Spiel immer besser in die Partie.

Spiel und Momentum kippten im zweiten Drittel

Nach dem Ausgleich zu Beginn des zweiten Drittels kippte das Momentum endgültig. Zwar traf Clemens Ogris zum 3:2, doch Loka drehte das Spiel mit einigen einfachen Aktionen, während der KAC defensiv ungeordnet blieb. Im Schlussabschnitt gingen die Rotjacken schließlich komplett unter. Münchs Hattrick war nur ein kleiner Lichtblick beim 7:4-Endstand. Schon am kommenden Samstag um 15 Uhr wartet Tabellenführer FBC Borovnica – eine Reaktion ist dringend nötig.