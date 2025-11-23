Sportliche Aktion: Austria Klagenfurt lud Sonderschüler ins Stadion ein

Strahlende Kinderaugen beim Austria-Spiel! Die Sonderschule Waidmannsdorf war bei der Partie gegen Amstetten zu Gast im Stadion. Nun bittet die Schule in einer wichtigen Sache um Hilfe.

Eine besondere Initiative der Austria Klagenfurt hat am Samstag (22. November) für strahlende Kinderaugen gesorgt: Die Schülerinnen und Schüler der Sonderschule Waidmannsdorf waren gemeinsam mit Eltern sowie Pädagoginnen und Pädagogen zum Heimspiel gegen Amstetten eingeladen.

Auch Peter Kaiser war dabei

Mitten unter den Fans war auch Kärntens Sportreferent und Landeshauptmann Peter Kaiser, der die Violetten gemeinsam mit den Kindern lautstark unterstützte. Die Partie endete 0:2 für Amstetten. „Auch wenn das Spiel sportlich nicht nach Wunsch verlaufen ist, war es menschlich ein großartiger Erfolg. Solche Begegnungen zeigen, wie Sport verbindet und Brücken baut“, betonte Kaiser.

Bewegungsübungen mit den Profis

Der Stadionbesuch war der zweite Teil einer Begegnungsreihe zwischen der Sonderschule und der Austria Klagenfurt. Bereits Tage zuvor hatten die Spieler Florian Jaritz, Sebastian Pschernig und Sandro Zakany die Schule besucht und mit den Kindern im Turnsaal einfache Bewegungsübungen ausprobiert – angepasst an deren Tempo und Möglichkeiten.

Sonderschule braucht deine Hilfe

Die SEF-Schule brauch derzeit Unterstützung: Die Verantwortlichen wollen einen eigenen Schulbus ankaufen, um Ausflüge und Aktivitäten leichter und regelmäßiger ermöglichen zu können. Unterstützungsangebote sind willkommen – jede Hilfe bringt das Vorhaben einen Schritt weiter. Wenn auch du helfen möchtest, kannst du über die Homepage der Schule direkt Kontakt mit den Verantwortlichen aufnehmen.