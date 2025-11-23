Overtime-Schock für KAC: Heißes Duell mit eiskaltem Ende

Der KAC musste sich am Sonntagabend dem EC Red Bull Salzburg knapp mit 3:4 geschlagen geben. Nach einer intensiven Partie entschied Bullen-Stürmer Coe die Begegnung in der Overtime.

In der Heidi-Horten-Arena in Klagenfurt entwickelte sich am Sonntagabend (23. November) ein schnelles, hochklassiges Duell zwischen Meister Red Bull Salzburg und Vizemeister KAC. Nach einer torlosen Anfangsphase brachte Raphael Herburger (24.) die Rotjacken verdient in Führung. Nur zwei Minuten später legte Simeon Schwinger (26.) in Unterzahl nach. Doch die Salzburger kämpften tapfer weiter und das machte sich bezahlt: Mario Huber (30.) gelang der Anschlusstreffer, ehe Mathias From (34.) wieder für Abstand sorgte.

Spannendes Mitteldrittel und torlose Schlussphase

Noch vor der zweiten Pause glichen die Gäste aber durch Thaler (36.) und erneut Coe (37.) zum 3:3 aus. Im Schlussabschnitt lieferten sich beide Teams ein Duell auf Augenhöhe – mit Chancen auf beiden Seiten, aber ohne weiteren Treffer. Darum ging es in die Overtime, wo Coe (64.) eiskalt verwertete und den Bullen den Zusatzpunkt und damit den Sieg sicherte. Damit kassiert der KAC nach drei Heimsiegen in Serie wieder eine bittere Niederlage.

