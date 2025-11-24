Frontalcrash auf der Feldkirchner Straße fordert drei Verletzte
Ein 89-jähriger Autofahrer geriet am Sonntag aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte auf der Feldkirchner Straße frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Drei Personen wurden verletzt.
Ein 89-jähriger Klagenfurter fuhr am Sonntag, dem 23. November, mit seinem Auto auf der Feldkirchner Straße in Klagenfurt Richtung stadteinwärts. Auf Höhe Feldkirchner Straße 120 kam er aus bislang unbekanntem Grund in den Gegenverkehrsbereich und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Auto einer 69-jährige Frau aus dem Bezirk St. Veit an der Glan. Dabei wurde der 89-Jährige und seine mitgefahrene Ehefrau, 86, sowie die 69-Jährige unbestimmten Grades verletzt und nach medizinsicher Erstversorgung in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.