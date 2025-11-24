Frontalcrash auf der Feldkirchner Straße fordert drei Verletzte

Ein 89-jähriger Autofahrer geriet am Sonntag aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte auf der Feldkirchner Straße frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Drei Personen wurden verletzt.

Der 89-jährige Lenker und seine 86-jährige Ehefrau, sowie die 56-jährige Lenkerin des anderen Autos wurden ins Klinikum Klagenfurt gebracht.

Der 89-jährige Lenker und seine 86-jährige Ehefrau, sowie die 56-jährige Lenkerin des anderen Autos wurden ins Klinikum Klagenfurt gebracht.

Ein 89-jähriger Klagenfurter fuhr am Sonntag, dem 23. November, mit seinem Auto auf der Feldkirchner Straße in Klagenfurt Richtung stadteinwärts. Auf Höhe Feldkirchner Straße 120 kam er aus bislang unbekanntem Grund in den Gegenverkehrsbereich und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Auto einer 69-jährige Frau aus dem Bezirk St. Veit an der Glan. Dabei wurde der 89-Jährige und seine mitgefahrene Ehefrau, 86, sowie die 69-Jährige unbestimmten Grades verletzt und nach medizinsicher Erstversorgung in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.11.2025 um 08:19 Uhr aktualisiert