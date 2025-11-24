Universität Klagenfurt setzt Zeichen gegen Frauengewalt

Im Rahmen der United Nations-Kampagne "Orange the World" hisst die Universität Klagenfurt eine orange Flagge, um ein Zeichen gegen Frauengewalt zu setzen.

Die Kampagne „Orange the World“ findet jährlich von 16. November bis zum 10. Dezember statt. Mit dem Hissen der orangenen Flagge und der Beleuchtung des Hauptgebäudes setzt die Alpen-Adria-Universität ein sichtbares Zeichen der Solidarität mit Opfern von Gewalt an Frauen. Die Kampagne erinnert daran, dass Gewalt an Frauen nach wie vor zu den häufigsten Menschenrechtsverletzungen zählt. Laut UN Women ist weltweit jede dritte Frau im Laufe ihres Lebens von physischer, psychischer oder sexueller Gewalt betroffen.

Seit acht Jahren leuchtet es orange

Im Jahr 2017 hat das UN Women Nationalkomitee Österreich erstmals an der Orange The World-Kampagne teilgenommen. Seither erstrahlen zahlreiche Gebäude in Österreich orange. Mit verschiedenen Aktionen und Veranstaltungen ruft die Universität zur Auseinandersetzung mit den Ursachen, Erscheinungsformen und gesellschaftlichen Konsequenzen dieser Gewaltformen auf.

„Kräftiges Zeichen“ gegen Gewalt

„Jegliche Gewalt ist inakzeptabel. Angesichts des schieren Ausmaßes von Gewalt an Frauen und Mädchen bedarf es eines besonders kräftigen Zeichens, einer sichtbaren Verurteilung der Gewalt an Frauen und Mädchen, insbesondere auch ihrer Relativierung, Verharmlosung oder gar ihrer Rechtfertigung“, betont Doris Hattenberger, Vizerektorin für Lehre und Diversität.