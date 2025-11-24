Giving Tree: Hier werden Herzenswünsche von Kindern wahr

Der Giving Tree im Südpark Klagenfurt steht wieder und mit ihm die Herzenswünsche der Kinder des Josefinums. Jeder kann dazu beitragen, dass diese Wünsche rechtzeitig zu Weihnachten in Erfüllung gehen.

„Auch heuer gibt es wieder unseren Giving Tree“, berichtet der Südpark Klagenfurt. Der Baum steht bereits, und die Wunschkärtchen sind angebracht. Dort hängen die Herzenswünsche von den Kindern des Josefinums.

Wünsche werden wahr

Und du kannst helfen diese Herzenswünsche wahrwerden zu lassen. Es geht ganz einfach: „Den Wunschzettel vom Baum nehmen. Das Geschenk besorgen, beschriften, verpacken und bei der Information abgeben“, so der Südpark weiter. Der letzte Abgabetag für die Geschenke ist der 16. Dezember 2025.