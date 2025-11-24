Vermisst: Klagenfurter Krampusgruppe sucht „beleidigten“ Wurfschild

Die Viktringer Krampusgruppe „Nordische Brut“ sucht ihren verloren gegangenen Wurfschild: Er verschwand beim Krampuslauf in Griffen und wird von den kleinsten Krampussen schmerzlich vermisst.

Bei der Viktringer Krampusgruppe „Nordische Brut“ wird aktuell eine Abgängigkeit beklagt. „Seit gestern Abend wird unser treuer Wurfschild vermisst“, erklärt die Gruppe in den sozialen Medien. Am 23. November waren die Krampusse beim Lauf der Schlossbergteufel in Griffen zu Gast, seitdem fehlt von dem Schild jede Spur.

Kleine Krampusse vermissen ihren Wurfschild

„Beim Zusammenpacken nach dem Lauf haben wir festgestellt, dass der Wurfschild weg ist. Wir haben ihn während dem Lauf verloren“, erklärt Monika, ein Mitglied der „Nordischen Brut“, gegenüber 5 Minuten. Der Schild gehört zur Ausstattung des Krampusnachwuchses: „Es ist der Schild unserer kleinsten Krampusse. Sie vermissen ihn sehr und hätten ihn gerne wieder“, betont Monika. Als „Finderlohn“ warten ein warmes Getränk, eine dankbare Krampusgruppe und last but not least „ewiger Ruhm innerhalb der Gruppe“.

Hat sich der Schild einen neuen Besitzer gesucht?

Auch eine genaue Beschreibung des vermissten Schilds gibt die „Nordische Brut“ in den sozialen Medien. Demnach ist der Wurfschild „rund, laut und ein bisschen beleidigt“, er „könnte immer noch durch die Gegend rollen“ und „könnte sich einen neuen Besitzer gesucht haben, der besser zielt“. Auch ein Hinweis, den Schild nicht als Schlitten zu missbrauchen, wird seitens der Krampusgruppe augenzwinkernd gegeben. Wer eine Idee hat, wo der Wurfschild abgeblieben sein könnte kann sich über Facebook bei der Nordischen Brut melden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.11.2025 um 17:05 Uhr aktualisiert