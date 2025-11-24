Krampusumzug und Adventlauf führen zu Umleitungen in Klagenfurt
Kommendes Wochenende ist in Klagenfurt einiges los. Neben einem Krampuslauf in Viktring findet auch der KLC-Adventlauf statt. Das führt zu Busumleitungen.
Am Freitag, den 28. November, treiben in Viktring die Krampusse ihr Unwesen. In der Abstimmungsstraße findet um 19 Uhr der Krampuslauf statt. Darum wird die KMG-Haltestelle Viktring Schule von 18 Uhr bis ca. 21 Uhr nicht bedient. „In der Keltenstraße wird eine Ersatzhaltestelle eingerichtet“, informieren die Stadtwerke.
Umleitung der Linie B am 30. November
Am Sonntag, den 30. November, gehört der Südring wiederum den Sportlern. Dort findet nämlich der 22. KLC-Adventlauf statt. Darum wird die Linie B in beiden Richtungen über Südring/Wörthersee-Süduferstraße/Ferdinand-Wedenig-Straße/Leopold-Figl-Straße zur Keltenstraße umgeleitet. Die Umleitung gilt von 9.30 bis 12.30 Uhr. Nicht bedient wird während dieser Zeit die Haltestelle Schleusenweg.