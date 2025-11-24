Ein falscher Klick kostete Klagenfurterin tausende Euro

Eine 60-jährige Frau aus Klagenfurt wurde Opfer eines Online-Betrugs: Nach Eingabe ihrer Bankdaten auf einer Verkaufsplattform wurden mehrere tausend Euro von ihrem Konto abgebucht.

Am Montagvormittag, 24. November, erhielt eine 60-jährige Frau aus Klagenfurt auf einer Verkaufsplattform von einer Userin einen Link zugesendet, auf dem sie aufgefordert wurde die Daten ihres Bankkontos anzugeben. Die 60-Jährige dachte, dass es sich dabei um einen kurz zuvor abgeschlossenen Verkauf handle. Kurz darauf wurden von ihrem Konto mehrere tausend Euro abgebucht. Trotz sofort eingeleiteter Sperre des Kontos konnte eine Abbuchung nicht mehr verhindert werden.