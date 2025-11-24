Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Auf dem Foto auf www.5min.at sieht man ein Polizeiauto.
Polizisten stoppten den Einbruchsversuch noch bevor der 33-Jährige ins Auto gelangte.
Klagenfurt
24/11/2025
Festnahme erfolgte

Mit Fäusten, Tritten und Werkzeug: 33-Jähriger wollte in Auto einbrechen

In der Klagenfurter Innenstadt kam es Montagfrüh zu einem Einbruchsversuch. Ein 33-jähriger Bulgare schlug mit Fäusten, Tritten und einem Eisenwerkzeug auf ein Auto ein, doch die Polizei stoppte ihn rechtzeitig.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(114 Wörter)

Am Montag, dem 24. November 2025, gegen 7.20 Uhr versuchte ein 33-jähriger bulgarischer Staatsbürger in Klagenfurt, in einen geparkten Wagen einzubrechen. Laut Landespolizeidirektion Kärnten schlug der Mann zuerst mit Fäusten und Fußtritten auf die Heckscheibe ein, bevor er mit einem etwa zehn Zentimeter langen Eisenwerkzeug nachhalf und die Scheibe zerschlug, um an Gegenstände im Inneren zu gelangen. Noch bevor er die Tat vollenden konnte, trafen Beamte der Polizeiinspektion Heiligengeistplatz ein und hielten ihn an. Da sich der Mann weigerte, seine Identität preiszugeben, wurde er festgenommen. „Er wird der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt“, so die Landespolizeidirektion Kärnten abschließend.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: