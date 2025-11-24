Happy End für Krampusse: Kleiner Held findet „beleidigten“ Wurfschild

Große Erleichterung bei der "Nordischen Brut": Die Krampusgruppe aus Klagenfurt hatte ihren Wurfschild verloren, doch nun hat sich ein kleiner Held bei ihnen gemeldet. Beim Heimlauf wird der Schild wieder dabei sein.

Große Aufregung herrschte heute bei der Viktringer Krampusgruppe „Nordische Brut“. Beim Krampuslauf am 23. November in Griffen ging ihnen nämlich ihr Wurfschild verloren. Darüber war vor allem der Nachwuchs sehr traurig, denn wie ein Monika von der Nordischen Brut gegenüber 5 Minuten erklärte: „Es ist der Schild unserer kleinsten Krampusse. Sie vermissen ihn sehr und hätten ihn gerne wieder.“ Beschrieben wurde der Schild von der Krampusgruppe unter anderem als „rund, laut und ein bisschen beleidigt“.

Wurfschild auf dem Nachhauseweg gefunden

Und nun können die Minikrampusse aufatmen: „Wir haben unseren Helden gefunden- und damit ein Happy End!“, gab die Nordische Brut am Montagabend auf Facebook bekannt. Ein achtjähriger Bub hat den Schild beim Nachhausegehen gefunden und die Krampusgruppe verständigt. Dort ist die Freude groß: „Wir können nicht genug Danke sagen!“, so die Nordische Brut auf Facebook. Eine Heimkehr des Schild ist am 28. November geplant, wo der Heimlauf der Viktringer Truppe stattfinden wird.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.11.2025 um 19:13 Uhr aktualisiert