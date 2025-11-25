Klagenfurterin wollte Tochter helfen – jetzt ermittelt Polizei

Ein vermeintlicher Staatsanwalt machte einer Klagenfurterin (81) am Montag weis, dass ihre Tochter einen Unfall verursacht hatte und Kaution bezahlen muss. Im letzten Moment konnte der Betrugsversuch vereitelt werden.

Als die 81-Jährige am Montagnachmittag zum Hörer griff, ahnte sie noch nicht, wer sie am anderen Ende der Leitung erwartete. Ein vermeintlicher Staatsanwalt war am Telefon. Erzählte ihr, dass ihre Tochter einen Unfall mit tödlichem Ausgang verursacht hatte. Nun soll die Frau Kaution bezahlen, um zu verhindern, dass die Tochter in Haft genommen wird.

Übergabe von Schmuck und Bargeld

„Weiters gab die unbekannte Person an, dass sie diesbezüglich mit niemanden Kontakt aufnehmen darf“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Pischeldorfer Straße. Die Übergabe erfolgte um 16.30 Uhr. Die Frau stellte Schmuck und Bargeld in Höhe von mehreren zehntausend Euro zur Verfügung. „Diese übergab sie an einen Mann, zirka 180 Zentimeter groß und sehr schmal“, erklären die Polizisten.

Zweite Geldübergabe vereitelt

„Letztendlich stellte sich heraus, dass es der 56-jährigen Tochter gut geht und es nie zu einem Unfall gekommen war“, so die Exekutive weiter. Eine weitere Geldübergabe konnte in der sprichwörtlich letzten Minute vereitelt werden. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Auch weist die Polizei darauf hin, dass in Kärnten generell wieder vermehrt Betrugsanrufe gemeldet werden, bei denen sich Unbekannte als Polizisten ausgeben. Mehr dazu unter: Polizei warnt: Betrugsanrufe haben in Kärnten wieder Hochsaison

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.11.2025 um 06:02 Uhr aktualisiert